Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля".
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, дорожная карта разработана совместно с Группой Всемирного банка в рамках "Проекта модернизации финансового сектора 3”, реализуемого совместно с ВБ в рамках “Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 гг”.
Согласно информации, документ определяет стратегические рамки для развития технологий контроля (SupTech), включает в себя портфель проектов и инициатив на 2024-2029 годы.
Реализация дорожной карты также будет способствовать достижению целей совершенствования процессов контроля и внедрения информационной системы контроля с применением основанных на данных решений SupTech, определенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".
Краткий обзор дорожной карты доступен