ЦБА утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, дорожная карта разработана совместно с Группой Всемирного банка в рамках "Проекта модернизации финансового сектора 3”, реализуемого совместно с ВБ в рамках “Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 гг”.

Согласно информации, документ определяет стратегические рамки для развития технологий контроля (SupTech), включает в себя портфель проектов и инициатив на 2024-2029 годы.

Реализация дорожной карты также будет способствовать достижению целей совершенствования процессов контроля и внедрения информационной системы контроля с применением основанных на данных решений SupTech, определенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".