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ЦБА утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля"

ЦБА утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля".
Финансы
20 февраля 2025 г. 11:24
ЦБА утвердил Дорожную карту по технологиям контроля

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Дорожную карту по технологиям контроля".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, дорожная карта разработана совместно с Группой Всемирного банка в рамках "Проекта модернизации финансового сектора 3”, реализуемого совместно с ВБ в рамках “Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 гг”.

Согласно информации, документ определяет стратегические рамки для развития технологий контроля (SupTech), включает в себя портфель проектов и инициатив на 2024-2029 годы.

Реализация дорожной карты также будет способствовать достижению целей совершенствования процессов контроля и внедрения информационной системы контроля с применением основанных на данных решений SupTech, определенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Краткий обзор дорожной карты доступен по ссылке.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan approves SupTech Roadmap
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Nəzarət texnologiyaları üzrə Yol Xəritəsi”ni təsdiqləyib

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