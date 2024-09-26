ЦБА установил новые требования к членам Наблюдательного совета в банках с госдолей

16:03

Правление Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Стандарты корпоративного управления в банках".

Как сообщает Report, решение об этом подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Согласно изменениям, теперь не только в частных банках, но и в банках, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, как минимум треть членов Наблюдательного Совета должны быть независимыми. Например, если число членов НС банка составляет 5, то из них двое должны быть независимыми. Если в состав НС входят 7 человек, то независимыми членами должны быть трое из них.

Кроме того, кандидат на должность независимого члена не должен быть сотрудником банка на момент своего назначения. Если же он ранее работал в банке, то данное лицо сможет стать независимым членом только после определенного перерыва (cooling off), который должен составлять не менее двух третей (как минимум три года) от времени его работы в банке.

Помимо этого, снято требование, согласно которому независимый член Совета за последние три года не мог получать от банка никакого дохода, кроме установленной зарплаты, премий и дивидендов (до 2% по привилегированным акциям, которыми он владеет).