ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отменил ежедневный лимит (1 000 долларов США) на суммы, переводимые физическими лицами за рубеж в личных целях.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отменил ежедневный лимит (1 000 долларов США) на суммы, переводимые физическими лицами за рубеж в личных целях.

Как сообщает Report, это предусмотрено изменениями, внесенными решением Совета директоров ЦБА в "Правила проведения операций резидентов в иностранной валюте, а также нерезидентов в национальной и иностранной валюте".

Согласно изменениям, установлен ежемесячный лимит в размере эквивалентном 20 тыс. долларов США, независимо от формы перевода (без открытия счета или со счета), а также предусмотрена возможность для физических лиц оплачивать транспортные и гостиничные расходы, связанные с поездками за границу других лиц.

В то же время, упрощен процесс оформления документов при переводах за импортируемые товары, а при торгово-посреднических операциях установлена возможность осуществления посредником авансового платежа продавцу до 180 дней в порядке предварительного перевода. В этом случае посредник должен представить в уполномоченный банк, гарантирующий платеж, безотзывный аккредитив или банковскую гарантию.

Кроме того, установлено обналичивание денежных средств в сумме до 10 000 долларов США в течение календарного месяца физическими лицами-резидентами за пределами страны посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана.

Согласно информации ЦБА, эти изменения вступили в силу с 9 августа 2023 года.