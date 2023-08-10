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ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами

ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отменил ежедневный лимит (1 000 долларов США) на суммы, переводимые физическими лицами за рубеж в личных целях.
Финансы
10 августа 2023 г. 12:34
ЦБА отменил ежедневный лимит на суммы, переводимые за границу физическими лицами

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отменил ежедневный лимит (1 000 долларов США) на суммы, переводимые физическими лицами за рубеж в личных целях.

Как сообщает Report, это предусмотрено изменениями, внесенными решением Совета директоров ЦБА в "Правила проведения операций резидентов в иностранной валюте, а также нерезидентов в национальной и иностранной валюте".

Согласно изменениям, установлен ежемесячный лимит в размере эквивалентном 20 тыс. долларов США, независимо от формы перевода (без открытия счета или со счета), а также предусмотрена возможность для физических лиц оплачивать транспортные и гостиничные расходы, связанные с поездками за границу других лиц.

В то же время, упрощен процесс оформления документов при переводах за импортируемые товары, а при торгово-посреднических операциях установлена возможность осуществления посредником авансового платежа продавцу до 180 дней в порядке предварительного перевода. В этом случае посредник должен представить в уполномоченный банк, гарантирующий платеж, безотзывный аккредитив или банковскую гарантию.

Кроме того, установлено обналичивание денежных средств в сумме до 10 000 долларов США в течение календарного месяца физическими лицами-резидентами за пределами страны посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана.

Согласно информации ЦБА, эти изменения вступили в силу с 9 августа 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке AMB fiziki şəxslərin xaricə köçürdükləri məbləğlər üzrə gündəlik limitləri ləğv edib

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