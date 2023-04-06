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ЦБА: Условия выдачи бизнес-кредитов смягчены

ЦБА: Условия выдачи бизнес-кредитов смягчены В Азербайджане смягчены условия выдачи бизнес-кредитов.
Финансы
6 апреля 2023 г. 12:50
ЦБА: Условия выдачи бизнес-кредитов смягчены

В Азербайджане смягчены условия выдачи бизнес-кредитов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В целях стимулирования роли банков в финансировании реального сектора с учетом рисков по бизнес-кредитам к ним применяются более мягкие пруденциальные нормы по сравнению с другими видами кредитов (например, потребительскими).

К примеру, со 100% до 50% снижена ставка риска бизнес-кредитов в национальной валюте, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, а также направленных на финансирование экспорта в ненефтяной сектор. Ставка риска по бизнес-кредитам в иностранной валюте, направленным на финансирование экспорта в ненефтяном секторе, установлена на уровне 75%.

Кроме того, в целях повышения роли банков в финансировании крупномасштабных и долгосрочных проектов в реальном секторе, а также адаптации регулятивных рамок к передовой международной практике Центробанк 24 октября 2022 года утвердил порядок пруденциального регулирования проектного финансирования.

Порядок включает требование о том, чтобы платежи в рамках данного кредитования, в отличие от традиционных бизнес-кредитов, осуществлялись не за счет доходов заемщика, а за счет доходов, полученных от проекта.

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Версия на английском языке CBA: Terms of business loans eased
Версия на азербайджанском языке AMB: "Biznes kreditlərinin şərtləri yumşaldılıb"

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