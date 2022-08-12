ЦБА: Условия ипотечных кредитов, выдаваемых физическим лицам, не ужесточены

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес ясность в распространившуюся в прессе информацию о регулировании ипотечных кредитов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес ясность в распространившуюся в прессе информацию о регулировании ипотечных кредитов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА.

"В последние дни в средствах массовой информации (СМИ) распространилась дезинформация в связи с ужесточением условий ипотечного кредита, выдаваемого Центральным банком Азербайджанской Республики физическими лицами, имеющим в собственности жилую площадь. В этой связи отмечаем, что требования к первоначальному взносу по кредиту на недвижимость не ужесточены, а наоборот, смягчены.

После принятия нового правила, когда кредит на недвижимость выдается физическому лицу, не имеющему в собственности жилой площади, и обеспечен ипотекой данного жилого помещения, требование о соотношении кредита к обеспечению было смягчено с 70% до 85% (т. е. первоначальный взнос был снижен с минимального 30% до 15%). По другим кредитам на недвижимость требование к коэффициенту отношения кредита к обеспечению сохранено на максимальном уровне 70%, как это было применено с 16 ноября 2018 года. Однако следует отметить, что указанные требования Центрального банка распространяются только на внутренние кредиты банков на недвижимость", - говорится в сообщении.