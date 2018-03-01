ЦБА: Уровень долларизации вкладов снижается

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Предлагаемый Центробанком Азербайджана (ЦБА) курсовой режим в конечном счете формируется в зависимости от спроса и предложения на рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента денежной политики ЦБА Азер Алескеров.

"До января 2017 года банки могли торговать валютой с учетом 4%-ной маржи, сейчас же банки покупают и продают ее по курсу, близкому к официальному", - сказал он.

Помимо этого, по словам А. Алескерова, уровень долларизации вкладов в стране также снижается:

"Ранее это отношение составляло примерно 80%, в прошлом году оно сократилось на 10 п.п. Полагаем, что для снижения долларизации в долгосрочной перспективе необходимы снижение уровня инфляции и макроэкономическая стабильность".