ЦБА: Удельный вес валютных кредитов в структуре проблемных кредитов растет

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане наблюдается сокращение просроченных кредитов в национальной валюте и рост проблемных кредитов в иностранной валюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По информации, по состоянию на 1 августа этого года объем просроченных кредитов составил 1 504,4 млн манатов, что равно 9% кредитов, выданных кредитными организациями физическим и юридическим лицам. Из них на манатные кредиты приходится 711,7 млн манатов или 47%, валютные кредиты - 792,7 млн манатов или 53%.

Объем просроченных манатных кредитов сократился на 20% в годовом сравнении, проблемные кредиты в иностранной валюте увеличились в 2 раза.

В июле этого года просроченные кредиты в национальной валюте сократились на 8,64%, в иностранной валюте выросли на 4,2%.