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ЦБА: Убыточность по ОСАГО в 2024 году составит около 80%

ЦБА: Убыточность по ОСАГО в 2024 году составит около 80% 12:31
Финансы
1 октября 2024 г. 13:09
ЦБА: Убыточность по ОСАГО в 2024 году составит около 80%

Центральный банк ожидает убыточность (соотношение выплат к сборам) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) по итогам 2024 года на уровне около 80%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на презентации "Отчета о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года".

"В настоящее время самая высокая убыточность в страховом секторе наблюдается в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. По итогам этого года убыточность убыточности по данному виду страхования составит около 80%. Это является приемлемым уровнем и соответствует мировым показателям", - отметил он.

По его словам, Центробанк также проводит работу по развитию рынка обязательного страхования недвижимого имущества, где сегодня наблюдается низкий уровень убыточности.

Согласно данным отчета, убыточность по ОСАГО в I полугодии 2024 года составила 71%, по обязательному страхованию недвижимого имущества - 7%.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı iş aparılır

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