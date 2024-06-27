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ЦБА: У НБКО PARA есть неисполненные обязательства перед фондами

ЦБА: У НБКО PARA есть неисполненные обязательства перед фондами Деятельность небанковской кредитной организации (НБКО) PARA с сентября 2021 года по сегодняшний день направлена ​​на исполнение обязательств перед соответствующими фондами.
Финансы
27 июня 2024 г. 10:37
ЦБА: У НБКО PARA есть неисполненные обязательства перед фондами

Деятельность небанковской кредитной организации (НБКО) PARA с сентября 2021 года по сегодняшний день направлена ​​на исполнение обязательств перед соответствующими фондами.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"НБКО PARA создано в 2017 году в результате реорганизации Parabank. По состоянию на отчетную дату ОАО Parabank не имеет обязательств перед физическими и юридическими лицами по депозитному портфелю до его преобразования в НБКО, однако имеются неисполненные обязательства перед соответствующими фондами", - отметили в ЦБА.

Сообщается, что с сентября 2021 года НБКО не осуществляло никакой кредитной деятельности, деятельность организации в основном заключалась в реализации мер, направленных на исполнение своих обязательств перед соответствующими фондами: "Исполнение указанных обязательств НБКО находится в центре внимания ЦБА по согласованию с соответствующими фондами".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "PARA” BOKT-un fondlar qarşısında icra olunmamış öhdəlikləri mövcuddur"

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