ЦБА: У НБКО PARA есть неисполненные обязательства перед фондами

Деятельность небанковской кредитной организации (НБКО) PARA с сентября 2021 года по сегодняшний день направлена ​​на исполнение обязательств перед соответствующими фондами.

Деятельность небанковской кредитной организации (НБКО) PARA с сентября 2021 года по сегодняшний день направлена ​​на исполнение обязательств перед соответствующими фондами.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"НБКО PARA создано в 2017 году в результате реорганизации Parabank. По состоянию на отчетную дату ОАО Parabank не имеет обязательств перед физическими и юридическими лицами по депозитному портфелю до его преобразования в НБКО, однако имеются неисполненные обязательства перед соответствующими фондами", - отметили в ЦБА.

Сообщается, что с сентября 2021 года НБКО не осуществляло никакой кредитной деятельности, деятельность организации в основном заключалась в реализации мер, направленных на исполнение своих обязательств перед соответствующими фондами: "Исполнение указанных обязательств НБКО находится в центре внимания ЦБА по согласованию с соответствующими фондами".