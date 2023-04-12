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ЦБА: Требования финтехов о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности

ЦБА: Требования финтехов о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности Требование финтех-компаний о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности в этой области.
Финансы
12 апреля 2023 г. 16:11
ЦБА: Требования финтехов о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности

Требования финтех-компаний о предоставлении налоговых льгот проистекает из их неосведомленности в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель отдела развития и контроля национальных платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяла Мамедова в ответ на предложения и претензии аналитиков рабочей группы проекта "Усиление социально-экономических последствий денежных переводов в Азербайджане".

По ее словам, рекомендация по упрощению процессов “системы e-KYC”, созданная с целью эффективного обеспечения политики “Узнай своего клиента” для повышения финансовой инклюзивности населения, не является решением: "Мы сами обсуждаем вопросы упрощения этих процессов для обеспечения финансовой инклюзивности населения. Но это не так просто".

X. Мамедова отметила, что система E-KYC формируется на основе рекомендаций и правил международных организаций: “Начиная с этого месяца, мы неоднократно ведем переговоры как с членами Азербайджанской ассоциации финтехов, так и с представителями банков. Но говорить “упростите систему E-KYC” - это не решение проблемы. Мы следим за международными требованиями и обеспечиваем соблюдение процессов и правил".

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Fintexlərin vergi güzəşti tələbi onların bu sahədə məlumatsızlığından irəli gəlir"

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