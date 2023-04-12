ЦБА: Требования финтехов о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности

Требование финтех-компаний о налоговых льготах проистекает из их неосведомленности в этой области.

Требования финтех-компаний о предоставлении налоговых льгот проистекает из их неосведомленности в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель отдела развития и контроля национальных платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяла Мамедова в ответ на предложения и претензии аналитиков рабочей группы проекта "Усиление социально-экономических последствий денежных переводов в Азербайджане".

По ее словам, рекомендация по упрощению процессов “системы e-KYC”, созданная с целью эффективного обеспечения политики “Узнай своего клиента” для повышения финансовой инклюзивности населения, не является решением: "Мы сами обсуждаем вопросы упрощения этих процессов для обеспечения финансовой инклюзивности населения. Но это не так просто".

X. Мамедова отметила, что система E-KYC формируется на основе рекомендаций и правил международных организаций: “Начиная с этого месяца, мы неоднократно ведем переговоры как с членами Азербайджанской ассоциации финтехов, так и с представителями банков. Но говорить “упростите систему E-KYC” - это не решение проблемы. Мы следим за международными требованиями и обеспечиваем соблюдение процессов и правил".