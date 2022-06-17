ЦБА: Темпы роста кредитов домохозяйствам превышают рост общих кредитных вложений

В мае этого года кредитные вложения банков и небанковских кредитных организаций выросли на 8,5% по сравнению с началом года и на 23,3% - в годовом сравнении.

В мае этого года кредитные вложения банков и небанковских кредитных организаций выросли на 8,5% по сравнению с началом года и на 23,3% - в годовом сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"Темпы роста кредитов домашним хозяйствам превышают темпы роста общих кредитных вложений", - говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что снижение структурного профицита ликвидности банковской системы сопровождается ростом процентов на рынке безрисковых инструментов в национальной валюте.