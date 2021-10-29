О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям

ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям В Азербайджане действуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям.
Финансы
29 октября 2021 г. 12:48
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям

В Азербайджане действуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев.

По словам Оруджева, из-за пандемии требование к коэффициенту адекватности капитала банков снизилось на 1%: "Поскольку идет восстановление после пандемии, требование к адекватности капитала возобновлено".

Так, коэффициент адекватности совокупного капитала системно значимых банков до 1 января 2021 года установлен на уровне как минимум, 11%. Коэффициент адекватности совокупного капитала остальных банков не может быть менее 9% до указанной даты.

Следует отметить, что требование ЦБА к коэффициенту адекватности капитала составляет 12% в банках системного значения и 10% в остальных банках.

В настоящее время в стране действуют 26 банков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sistem əhəmiyyətli bankların sayı açıqlanıb

Самое важное

Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
28 октября 2021 г. 14:51
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
28 октября 2021 г. 11:44
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
Ровшан Акберов приговорен к 10 годам лишения свободы
27 октября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi