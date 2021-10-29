ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям

В Азербайджане действуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям.

В Азербайджане действуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев.

По словам Оруджева, из-за пандемии требование к коэффициенту адекватности капитала банков снизилось на 1%: "Поскольку идет восстановление после пандемии, требование к адекватности капитала возобновлено".

Так, коэффициент адекватности совокупного капитала системно значимых банков до 1 января 2021 года установлен на уровне как минимум, 11%. Коэффициент адекватности совокупного капитала остальных банков не может быть менее 9% до указанной даты.

Следует отметить, что требование ЦБА к коэффициенту адекватности капитала составляет 12% в банках системного значения и 10% в остальных банках.

В настоящее время в стране действуют 26 банков.