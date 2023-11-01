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ЦБА: Работа над стратегией развития финансового сектора близка к завершению

ЦБА: Работа над стратегией развития финансового сектора близка к завершению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ближайшее время завершит работу над стратегией развития финансового сектора.
Финансы
1 ноября 2023 г. 10:45
ЦБА: Работа над стратегией развития финансового сектора близка к завершению

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ближайшее время завершит работу над стратегией развития финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил на VII Международном банковском форуме (IBF-2023) в Баку.

Представитель ЦБА сообщил, что с 9 ноября в стране вступит в силу закон "О платежных услугах и платежных системах": "После этого будут приняты необходимые меры в направлении формирования эффективности платежей на финансовых рынках. Наша стратегическая цель - в течение ближайшего периода сформировать концепцию открытого банкинга, ускорив переход от открытого банкинга к открытому финансированию. Данный переход позволит расширить возможности обмена открытыми данными в банковском, страховом секторе и на рынках капитала".

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Версия на английском языке CBA: Financial sector development strategy about to be completed
Версия на азербайджанском языке AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf strategiyası hazır olmaq üzrədir"

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