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ЦБА: Страховые компании Азербайджана гарантировали защиту от рисков на 500 млрд манатов

ЦБА: Страховые компании Азербайджана гарантировали защиту от рисков на 500 млрд манатов Действующие в Азербайджане страховые компании гарантировали защиту от рисков на сумму 500 млрд манатов.
Финансы
29 декабря 2023 г. 19:07
ЦБА: Страховые компании Азербайджана гарантировали защиту от рисков на 500 млрд манатов

Действующие в Азербайджане страховые компании гарантировали защиту от рисков на сумму 500 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, это в 5 раз больше объема валового внутреннего продукта (ВВП) за год: "То есть дается гарантия, пятикратно превышающая объем общего дохода страны за год. Это показатель того, насколько большую роль в экономике играет страховой сектор".

Гендиректор считает, что несмотря на демонстрируемые темпы развития, страховому рынку Азербайджана есть куда расти: "К примеру, в Турции сумма страховых гарантий от рисков равна 20-кратному ВВП".

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Azərbaycanda sığorta şirkətləri 500 milyard manatlıq riskə təminat verib"

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