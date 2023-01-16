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ЦБА: Страховщики не имеют права отказывать в обязательном страховании автомобиля

ЦБА: Страховщики не имеют права отказывать в обязательном страховании автомобиля Страховые компании, имеющие соответствующее разрешение на страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, не вправе отказать в страховании автомобилей в ответ на поступившие к ним обраще
Финансы
16 января 2023 г. 19:05
ЦБА: Страховщики не имеют права отказывать в обязательном страховании автомобиля

Страховые компании, имеющие соответствующее разрешение на страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, не вправе отказать в страховании автомобилей в ответ на поступившие к ним обращения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В ведомстве заявили, что в соответствии с законом “Об обязательном страховании” страховщик не может отказаться от заключения договора обязательного страхования с лицом, обратившимся за страхованием соответствующих рисков и имеющим страховой интерес. В случае возникновения таких ситуаций граждане могут подать жалобу в ЦБА, позвонив на горячую линию 966 или обратившись в письменной форме. Все поступившие жалобы оперативно принимаются на контроль, при этом вопросы, упомянутые в заявлении, немедленно рассматриваются, и в короткие сроки страховщик по выбору гражданина обеспечивает выдачу свидетельства об обязательном страховании.

В настоящее время в целях контроля ситуации на рынке автострахования и решения существующих проблем ЦБА регулярно проводит строгий мониторинг, всесторонний анализ и оценивание.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Sığortaçıların avtomobilin icbari sığortasından imtina hüququ yoxdur"

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