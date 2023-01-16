ЦБА: Страховщики не имеют права отказывать в обязательном страховании автомобиля

Страховые компании, имеющие соответствующее разрешение на страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, не вправе отказать в страховании автомобилей в ответ на поступившие к ним обраще

Страховые компании, имеющие соответствующее разрешение на страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, не вправе отказать в страховании автомобилей в ответ на поступившие к ним обращения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В ведомстве заявили, что в соответствии с законом “Об обязательном страховании” страховщик не может отказаться от заключения договора обязательного страхования с лицом, обратившимся за страхованием соответствующих рисков и имеющим страховой интерес. В случае возникновения таких ситуаций граждане могут подать жалобу в ЦБА, позвонив на горячую линию 966 или обратившись в письменной форме. Все поступившие жалобы оперативно принимаются на контроль, при этом вопросы, упомянутые в заявлении, немедленно рассматриваются, и в короткие сроки страховщик по выбору гражданина обеспечивает выдачу свидетельства об обязательном страховании.

В настоящее время в целях контроля ситуации на рынке автострахования и решения существующих проблем ЦБА регулярно проводит строгий мониторинг, всесторонний анализ и оценивание.