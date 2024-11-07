ЦБА стал членом Тюркского совета по зеленым финансам

В рамках 11-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке состоялось подписание Меморандума о создании Тюркского совета по зеленым финансам стран-членов ОТГ.

В рамках 11-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке состоялось подписание Меморандума о создании Тюркского совета по зеленым финансам стран-членов ОТГ.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, церемония прошла с участием председателя ЦБА Талеха Кязымова.

Документ также подписали представители Международного финансового центра "Астана" (Казахстан), Фондовой биржи Кыргызстана и Совета по рынку капитала Турции.

Согласно Меморандуму, основной целью новой структуры станет оказание консультационных услуг организациям-членам по продвижению зеленого и устойчивого финансирования, а также привлечение устойчивых инвестиций в региональные проекты.