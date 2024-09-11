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ЦБА создаст правовую базу для новых финансовых инструментов

ЦБА создаст правовую базу для новых финансовых инструментов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст правовую базу для новых финансовых инструментов в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".
Финансы
11 сентября 2024 г. 10:26
ЦБА создаст правовую базу для новых финансовых инструментов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст правовую базу для новых финансовых инструментов в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в ЦБА.

В стратегии предусмотрены меры по стимулированию рынка капитала, пересмотру закона "О рынке ценных бумаг", расширению доступа инвесторов, созданию правовой базы для новых финансовых инструментов и стимулированию выхода на рынки капитала.

Также планируется пересмотр регулятивной базы и защита прав инвесторов, что должно способствовать развитию современного рынка капитала и улучшению условий финансирования для реального сектора.

Стратегия была утверждена 26 января, и ее реализация предполагает увеличение доли рынков капитала в ненефтяном ВВП с 10% до 14% и роста инвестиций с 150 млн до 1 млрд манатов.

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Версия на английском языке CBA: Legal basis of new financial instruments will be formed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AMB: Azərbaycanda yeni maliyyə alətlərinin hüquqi bazası formalaşdırılacaq

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