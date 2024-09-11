ЦБА создаст правовую базу для новых финансовых инструментов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст правовую базу для новых финансовых инструментов в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создаст правовую базу для новых финансовых инструментов в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в ЦБА.

В стратегии предусмотрены меры по стимулированию рынка капитала, пересмотру закона "О рынке ценных бумаг", расширению доступа инвесторов, созданию правовой базы для новых финансовых инструментов и стимулированию выхода на рынки капитала.

Также планируется пересмотр регулятивной базы и защита прав инвесторов, что должно способствовать развитию современного рынка капитала и улучшению условий финансирования для реального сектора.

Стратегия была утверждена 26 января, и ее реализация предполагает увеличение доли рынков капитала в ненефтяном ВВП с 10% до 14% и роста инвестиций с 150 млн до 1 млрд манатов.