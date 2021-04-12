ЦБА создал офисы для приема непригодных банкнот

Граждане могут сдать национальные денежные знаки на экспертизу или обменять непригодные банкноты

В Азербайджане созданы офисы обслуживания населения с целью приема, экспертизы и замены непригодных денежных знаков, а также ответов на запросы и обращения, связанные с наличными деньгами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБ Азербайджана.

Офисы созданы в ЦБА и его территориальных управлениях (Управление Нахчыванской АР, Гянджинский, Билясуварский и Губинский региональные центры, Евлахский резервный центр). В административном здании, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, создан новый "Офис наличных денег" по обслуживанию населения.

Граждане могут с завтрашнего дня по вторникам и четвергам недели с 10:00 до 13:00 подойти в "Офис наличных денег" по указанному адресу, и сдать национальные денежные знаки на экспертизу или обменять непригодные банкноты.

По дополнительным вопросам следует обращаться на "горячую линию- 966" ЦБА.