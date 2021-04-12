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ЦБА создал офисы для приема непригодных банкнот

ЦБА создал офисы для приема непригодных банкнот Граждане могут сдать национальные денежные знаки на экспертизу или обменять непригодные банкноты
Финансы
12 апреля 2021 г. 12:01
ЦБА создал офисы для приема непригодных банкнот

В Азербайджане созданы офисы обслуживания населения с целью приема, экспертизы и замены непригодных денежных знаков, а также ответов на запросы и обращения, связанные с наличными деньгами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБ Азербайджана.

Офисы созданы в ЦБА и его территориальных управлениях (Управление Нахчыванской АР, Гянджинский, Билясуварский и Губинский региональные центры, Евлахский резервный центр). В административном здании, расположенном по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, создан новый "Офис наличных денег" по обслуживанию населения.

Граждане могут с завтрашнего дня по вторникам и четвергам недели с 10:00 до 13:00 подойти в "Офис наличных денег" по указанному адресу, и сдать национальные денежные знаки на экспертизу или обменять непригодные банкноты.

По дополнительным вопросам следует обращаться на "горячую линию- 966" ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə xidmət üzrə “Nağd pul ofisi” yaradılıb

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