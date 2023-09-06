ЦБА совместно с Международной финансовой корпорацией разрабатывает финтех-стратегию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) разрабатывает финтех-стратегию на 2024-2028 годы.

Как сообщает Report, об этом рассказала директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова на Азербайджано-турецком финтех-форуме в Баку.

Она отметила, что финтехи являются одним из составляющих проекта устойчивого развития финансового сектора, реализуемого Центральным банком, в том числе с организацией McKinsey: "Все эти меры будут способствовать увеличению спроса и предложения на финтехи в стране".