​ЦБА: Состояние страховых компаний удовлетворительное

Нынешние показатели финансовой устойчивости страховых компаний удовлетворительные. Но есть и различные проблемы в этой области, предпринимаются шаги для их устранения.

Как сообщает Report, об этом в эфире AzTV рассказал директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов.

По его словам, после того как с ноября прошлого года функции регулирования и контроля в сфере страхования были возложены на Центральный банк, на основе проведенного анализа была разработана стратегия развития страхового сектора:

"Так, основные направления стратегии предусматривают модификацию страхового законодательства по определенным направлениям, получение определенных направлений в страховом законодательстве с целью защиты прав потребителей, разработку проектов по электронизации с целью обеспечения доступности страхования. Уже дан старт определенным работам по электронизации".

Он отметил, что Центробанк провел переговоры с международными институтами для обучения кадров, работающих в страховом секторе, и в короткие сроки будет дан старт обучению.

В настоящее время на страховом рынке Азербайджана действует 21 страховая компания и одна компания по перестрахованию. Из них четыре действуют в сфере страхования жизни, а 17 - не жизни.