​ЦБА: Сокращение валютных резервов не должно вызывать серьезного беспокойства

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На внутреннем рынке Азербайджана стабилизировался текущий спрос на валюту.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центробанка Азербайджана Хагани Абдуллаев: "В этом и следующем году мы не видим необходимости в резком изменении курса и значительной долларизации. Конечно, если не будет серьезных колебаний цен на нефть".

Представитель ЦБА отметил, что в августе валютный рынок подвергся сильному давлению, что связано с психологическим воздействием в результате девальвации национальных валют соседних стран. Однако с середины сентября рынок стабилизировался".

"На сегодняшний день валютные резервы Центробанка немного превышают 7 млрд. манатов. Нет необходимости в сильной долларизации. Главным для нас является безопасное хранение валютных резервов Центробанка. Сокращение валютных резервов ЦБА не должно вызывать серьезного беспокойства, потому что Центробанк обеспечивает макроэкономическую стабильность, в основном, за счет курса маната", - подчеркнул Х.Абдуллаев.

Он также отметил, что предложения по расширению ипотечного кредитования уже представлены в ЦБА и находятся на этапе рассмотрения.