ЦБА сохранил курс доллара стабильным

2 ноября, 2016 17:18

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 3 ноября на отметке 1,6490 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 2 ноября официальный курс также составил 1,6490 AZN/USD.