ЦБА сохранил курс доллара стабильным

16 ноября, 2016 17:09

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 17 ноября на отметке 1,7039 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 16 ноября официальный курс также составил 1,7039 AZN/USD.