ЦБА сохранил курс доллара стабильным

14 ноября, 2016 17:14

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 15 ноября на отметке 1,6954 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 14 ноября официальный курс также составил 1,6954 AZN/USD.