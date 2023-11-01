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ЦБА снизил учетную ставку

ЦБА снизил учетную ставку Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение понизить учетную ставку.
Финансы
1 ноября 2023 г. 14:01
ЦБА снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня приняло решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта с 9 % до 8,5%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора понижен на 0,5 п.п. с 7,5% до 7%, а верхний - на 0,5 п.п. с 10% до 9,5%.

"Это решение принято с учетом изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на инфляцию в стране, а также существенного превышения предложения над спросом на валютном рынке", - говорится в заявлении ЦБА.

Очередное решение ЦБА по параметрам процентного коридора будет обнародовано 20 декабря.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan lowers discount rate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

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