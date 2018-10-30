ЦБА снизил учетную ставку

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) учетная ставка снижена с 10% до 9,75%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установлены на уровне +/- 2%.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Напомним, что правление ЦБА 12 февраля 2018 года приняло решение о снижении учетной ставки с 15% до 13%, верхнего предела процентного коридора - с 18% до 16%, нижнего предела - с 10% до 8%, 9 апреля было решено снизить учетную ставку с 13% до 11%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установить на уровне +/- 3%. 14 июня 2018 года учетная ставка была снижена с 11% до 10%, а верхний и нижний пределы процентного коридора установлены на уровне +/- 2%, 1 августа учетная ставка сохранена на уровне 10%, а верхний и нижний пределы процентного коридора - на уровне +/- 2% (верхний предел – 12%, нижний предел – 8%).