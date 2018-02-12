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    ЦБА снизил учетную ставку до 13%

    Параметры процентного коридора, ЦБА в очередной раз обсудит в апреле
    © Report

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня правление Центробанка Азербайджана (ЦБА) снизило учетную ставку с 15% до 13%, верхний предел процентного коридора с 18% до 16%, нижний предел - с 10% до 8%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Решение о параметрах процентного коридора продиктовано возвращением фактической среднегодовой инфляции в коридор однозначных показателей, прогнозами по снижению инфляции и улучшением внешнего баланса. ЦБА считает возможным удержание процентных ставок в позитивной зоне и их дальнейшее снижение. Согласно оценкам, постепенный переход к нейтральной денежной политике в соответствие с новым экономическим циклом окажет положительное влияние на экономическую активность.

    ЦБА в очередной раз обсудит параметры процентного коридора в апреле.

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