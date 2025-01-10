ЦБА смягчил требования к участию местных банков в валютных аукционах

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Порядок купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками", утвержденный решением от 15 ноября 2022 года.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Порядок купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками", утвержденный решением от 15 ноября 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, в валютных аукционах смогут участвовать также банки, нарушившие требование Центробанка по обязательным резервам за последний период. До сих пор участие в валютных аукционах банки могли осуществлять при условии соблюдения указанного требования.