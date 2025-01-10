О нас

ЦБА смягчил требования к участию местных банков в валютных аукционах

ЦБА смягчил требования к участию местных банков в валютных аукционах Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Порядок купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками", утвержденный решением от 15 ноября 2022 года.
Финансы
10 января 2025 г. 09:37
ЦБА смягчил требования к участию местных банков в валютных аукционах

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Порядок купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком и банками", утвержденный решением от 15 ноября 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязимов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, в валютных аукционах смогут участвовать также банки, нарушившие требование Центробанка по обязательным резервам за последний период. До сих пор участие в валютных аукционах банки могли осуществлять при условии соблюдения указанного требования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB yerli bankların valyuta hərraclarında iştirakı ilə bağlı tələbləri yumşaldıb

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
5 января 2025 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi