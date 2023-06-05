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ЦБА сможет выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам

ЦБА сможет выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам Центральному банку Азербайджана предлагается предоставить право выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам, хранящимся в целях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости финансовых рынков.
Финансы
5 июня 2023 г. 11:23
ЦБА сможет выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам

Центральному банку Азербайджана предлагается предоставить право выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам, хранящимся в целях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости финансовых рынков.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, решение о выплате процентов принимает правление ЦБА. Проценты выплачиваются в сроки, указанные в решении, и распространяются на все кредитные организации, имеющие обязательные резервы.

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Версия на азербайджанском языке AMB məcburi ehtiyatlar üzrə kredit təşkilatlarına faiz ödəyə biləcək

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