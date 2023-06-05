ЦБА сможет выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам

Центральному банку Азербайджана предлагается предоставить право выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам, хранящимся в целях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости финансовых рынков.

Центральному банку Азербайджана предлагается предоставить право выплачивать проценты кредитным организациям по обязательным резервам, хранящимся в целях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости финансовых рынков.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, решение о выплате процентов принимает правление ЦБА. Проценты выплачиваются в сроки, указанные в решении, и распространяются на все кредитные организации, имеющие обязательные резервы.