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ЦБА: Резервы нацвалюты достаточны для удовлетворения потребностей экономики до конца следующего года

ЦБА: Резервы нацвалюты достаточны для удовлетворения потребностей экономики до конца следующего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения в 2024 году денежные знаки на сумму 5,73 млрд манатов и выпустил в обращение денежные знаки на сумму 5,86 млрд манатов.
Финансы
5 июня 2025 г. 11:03
ЦБА: Резервы нацвалюты достаточны для удовлетворения потребностей экономики до конца следующего года

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) изъял из обращения в 2024 году денежные знаки на сумму 5,73 млрд манатов и выпустил в обращение денежные знаки на сумму 5,86 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Согласно данным, в конечном итоге денежная масса в обращении увеличилась на 0,13 млрд манатов или 0,8%, составив к концу года 17,44 млрд манатов. В настоящее время резервы национальной валюты составляют 8,9 млрд манатов, чего достаточно для удовлетворения потребностей экономики в целом до конца 2026 года.

В прошлом году ЦБА выпустил в обращение обновленные металлические монеты номиналом 1 и 3 гяпика. Они были обновлены в соответствии с ранее обновленными металлическими монетами номиналом 5, 10, 20 и 50 гяпиков, с добавлением на оборотной стороне Государственного Герба, а также года выпуска.

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Версия на английском языке CBA: National currency reserves sufficient to meet economy's needs by end of 2026
Версия на азербайджанском языке AMB: Milli valyuta ehtiyatları gələn ilin sonuna qədər iqtisadiyyatın tələbatını ödəməyə yetərlidir

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