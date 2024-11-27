ЦБА: Регулятором приняты решения, направление на усиление финансовой устойчивости НБКО

11:31

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал два решения, связанные с утверждением "Правил управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях (НБКО)" и "Правил пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций".

Как сообщает Report со ссылкой на заявление регулятора, развитие НБКО, являясь элементом финансовой инклюзивности, обеспечивает более широкий доступ населения, малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.

"ЦБА продолжает предпринимать необходимые шаги в рамках своего мандата для усиления этой роли НБКО, а также обеспечения доступности и прозрачности предлагаемых ими кредитных продуктов. Последние решения были приняты в рамках целей, определенных в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", - подчеркивает регулятор.

Там отметили, что введены регулятивные требования к организации системы управления кредитным риском в НБКО, политике кредитного риска, процедурам оценки и администрирования кредитных рисков, мониторингу рисков, а также порядку расчета фактической годовой процентной ставки по кредитному договору.

Кроме того, в правилах впервые дано понятие краткосрочных "ежедневных" кредитов, максимальные пределы по сумме, сроку и дневной процентной ставке, а также более строгие пруденциальные нормативы по таким кредитам.

Помимо этого, правили предусматривают новые требования, касающиеся финансовой устойчивости НБКО. В частности, минимальные требования для новых НБКО увеличены до 1 млн манатов, также устанавливается норма отношения обязательств к капиталу, пересмотрены требования к созданию резервов.

"В целом, цель правил - усиление финансовой устойчивости НБКО и защита прав потребителей", - указывает Центробанк.