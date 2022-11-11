ЦБА: Реальный сектор имеет ограниченное участие на рынке капитала

Рынок капитала в Азербайджане создает возможность только для привлечения средств в финансовый сектор. Реальный сектор имеет ограниченное участие на этом рынке.

Рынок капитала в Азербайджане создает возможность только для привлечения средств в финансовый сектор. Реальный сектор имеет ограниченное участие на этом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента политики и контроля за деятельностью рынка капитала Центробанка Азербайджана Самир Исмаилов.

"Если участие других компаний на рынке капитала возрастет, рынок может действовать эффективнее и результативнее", - отметил он.

По его словам, в январе-октябре текущего года в стране утверждены 25 проспектов эмиссии, что является рекордным показателем: "До пандемии коронавируса (COVID-19) этот показатель составлял: 3 в 2019, 11 в 2020 и 20 в 2021 году".