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ЦБА: Реальный сектор имеет ограниченное участие на рынке капитала

ЦБА: Реальный сектор имеет ограниченное участие на рынке капитала Рынок капитала в Азербайджане создает возможность только для привлечения средств в финансовый сектор. Реальный сектор имеет ограниченное участие на этом рынке.
Финансы
11 ноября 2022 г. 12:24
ЦБА: Реальный сектор имеет ограниченное участие на рынке капитала

Рынок капитала в Азербайджане создает возможность только для привлечения средств в финансовый сектор. Реальный сектор имеет ограниченное участие на этом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента политики и контроля за деятельностью рынка капитала Центробанка Азербайджана Самир Исмаилов.

"Если участие других компаний на рынке капитала возрастет, рынок может действовать эффективнее и результативнее", - отметил он.

По его словам, в январе-октябре текущего года в стране утверждены 25 проспектов эмиссии, что является рекордным показателем: "До пандемии коронавируса (COVID-19) этот показатель составлял: 3 в 2019, 11 в 2020 и 20 в 2021 году".

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Версия на английском языке CBA: Participation of real sector in capital market limited
Версия на азербайджанском языке AMB: "Real sektorun kapital bazarında iştirakı məhduddur"

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