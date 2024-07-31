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ЦБА разъяснил возможное влияние решения Тарифного совета на инфляцию

ЦБА разъяснил возможное влияние решения Тарифного совета на инфляцию Прямое и косвенное повышающее влияние роста регулируемых цен на прогноз инфляции в Азербайджане ожидается в 1,5 процентных пункта, из которых 1 процентный пункт может реализоваться в 2024 году.
Финансы
31 июля 2024 г. 10:40
ЦБА разъяснил возможное влияние решения Тарифного совета на инфляцию

Прямое и косвенное повышающее влияние роста регулируемых цен на прогноз инфляции в Азербайджане ожидается в 1,5 процентных пункта, из которых 1 процентный пункт может реализоваться в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"Последующие решения о сохранении или повышении учетной ставки будут зависеть от фактической инфляции и ее прогноза, динамики внешних и внутренних факторов риска. В целом, существующие монетарные условия направлены на удержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. Согласно обновленным прогнозам, при неизменности текущих условий ожидается, что базовая инфляция составит 5,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения в основном связан с ожиданием более низких темпов укрепления номинального эффективного курса маната, а также с изменениями цен и тарифов на товары и услуги, регулируемые государством", - заявили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB Tarif Şurasının son qərarının inflyasiyaya mümkün təsirini açıqlayıb

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