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ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний

ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний В Азербайджане разработаны новые правила для корпоративного управления в страховых компаниях
Финансы
22 января 2025 г. 12:46
ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил новые правила для внедрения стандартов корпоративного управления в страховых компаниях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

"В 2024 году мы сосредоточились на внедрении корпоративных стандартов, в основном для банков. Одновременно в прошлом году мы выдвинули требования по применению стандартов корпоративного управления в страховых компаниях. Сейчас новые правила находятся на стадии окончательной доработки. Эти правила будут требовать отчетности от страховых компаний. Предположительно в течение месяца или двух мы поставим это требование перед страховщиками", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta şirkətlərində korporativ idarəetmə standartlarına dair yeni qaydalar hazırlanıb

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