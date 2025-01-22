ЦБА разработал новые правила корпоративного управления для страховых компаний

В Азербайджане разработаны новые правила для корпоративного управления в страховых компаниях

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил новые правила для внедрения стандартов корпоративного управления в страховых компаниях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

"В 2024 году мы сосредоточились на внедрении корпоративных стандартов, в основном для банков. Одновременно в прошлом году мы выдвинули требования по применению стандартов корпоративного управления в страховых компаниях. Сейчас новые правила находятся на стадии окончательной доработки. Эти правила будут требовать отчетности от страховых компаний. Предположительно в течение месяца или двух мы поставим это требование перед страховщиками", - отметил он.