В Азербайджане усилят риск-ориентированный надзор за банками

Центробанк Азербайджана планирует разработать новую регулятивную базу для консолидированного надзора, которая будет учитывать риски не только отдельных банков, но и банковских групп - включая банки и их дочерние структуры.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фуад Исаев.

По его словам, наряду с внедрением стандартов Basel III в 2026 году планируется разработка методологий оценки достаточности внутреннего капитала и ликвидности банков (ICAAP/ILAAP). Основная цель данных методологий - предоставить банкам возможность самостоятельно определять необходимый объем внутреннего капитала и ликвидности с учетом всех существенных рисков, стратегии управления рисками и бизнес-модели.

Исаев отметил, что в рамках консолидированного надзора будет сформирован отдельный регуляторный подход к оценке рисков на уровне банковских групп.

Кроме того, в 2026 году предусматривается реализация реформ по ряду направлений, включая стресс-тестирование, консолидированное регулирование и надзор, регулирование рыночного поведения, совершенствование требований к корпоративному управлению в соответствии с международной передовой практикой, а также интеграцию ESG-факторов в стратегию и процессы управления рисками банков.

В числе ключевых инициатив обозначено внедрение решений SupTech на основе утвержденной в феврале прошлого года "Дорожной карты по надзорным технологиям". Все данные меры будут интегрированы в риск-ориентированную модель банковского надзора.

По словам Исаева, в конце 2024 года была подготовлена "Политическая концепция риск-ориентированного надзора Центрального банка Азербайджана", сформирован Надзорный комитет ЦБА, а также утверждено Руководство по надзору на основе системы ARAS (Azerbaijan Risk Assessment System). В дальнейшем в зависимости от рейтинга ARAS предусмотрено применение дополнительных буферов капитала и надзорных мер, а также дифференцированный подход к календарным взносам в Фонд страхования вкладов.

Гендиректор подчеркнул, что данные инициативы и другие реформы будут способствовать устойчивому развитию банковского сектора страны и окажут положительное влияние на оценки международных рейтинговых агентств и финансовых институтов.