ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов

ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новый законопроект, касающийся регулирования виртуальных активов.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ЦБА Фидан Тофиди на Финансово-технологической выставке Fintex Summit в Баку.

По ее словам, виртуальные активы являются неотъемлемой частью новой экономики, и важно обеспечить их безопасное использование как инвестиционного инструмента и средства расчета.

"Законопроект уже готовится и будет представлен правительству до конца года", - сказала она.

Тофиди добавила, что регулятор поддерживает инновационные инициативы в сфере финансовых технологий и стремится обеспечить безопасность финансовой экосистемы.