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ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов

ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов
Финансы
24 июня 2025 г. 16:33
ЦБА разрабатывает законопроект о регулировании виртуальных активов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит новый законопроект, касающийся регулирования виртуальных активов.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ЦБА Фидан Тофиди на Финансово-технологической выставке Fintex Summit в Баку.

По ее словам, виртуальные активы являются неотъемлемой частью новой экономики, и важно обеспечить их безопасное использование как инвестиционного инструмента и средства расчета.

"Законопроект уже готовится и будет представлен правительству до конца года", - сказала она.

Тофиди добавила, что регулятор поддерживает инновационные инициативы в сфере финансовых технологий и стремится обеспечить безопасность финансовой экосистемы.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Virtual aktivlərin tənzimlənməsinə dair yeni qanun layihəsi hazırlanır

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