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ЦБА: Растет число банков, участвующих на нотных аукционах

ЦБА: Растет число банков, участвующих на нотных аукционах Растет число банков, участвующих на нотных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).
Финансы
16 декабря 2022 г. 11:52
ЦБА: Растет число банков, участвующих на нотных аукционах

Растет число банков, участвующих на нотных аукционах, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, соответствующее заявление распространил ЦБА.

"Монетарные условия продолжают оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Подорожание номинального эффективного курса маната продолжает оставаться одним из важных факторов, ограничивающих инфляционное давление. За 11 месяцев темп укрепления номинального эффективного курса составил 7,9%. Расширение операций по стерилизации ограничивает рост денежного предложения и сокращает тем самым инфляционное давление. За 11 месяцев денежная база в манатах выросла на 7,3%. В декабре на денежную базу в основном повлияют фискальные операции.

Размещение нот ЦБА различного срока (1, 3, 6, 9 месяцев) позволяет сформировать адекватную кривую доходности. В октябре-ноябре стоимость находящихся в обращении нот выросла на 660 млн манатов или в 2,3 раза. Растет количество банков, участвующих на нотных аукционах. За период во втором сегменте рынка нот было совершено операций на 194 млн манатов", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке CBA: Banks participating in note auctions increasing
Версия на азербайджанском языке AMB: "Not hərraclarında iştirak edən bankların sayı artır"

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