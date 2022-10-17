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В ЦБА рассказали о влиянии ситуации в Украине на банковскую систему Азербайджана

В ЦБА рассказали о влиянии ситуации в Украине на банковскую систему Азербайджана "Несмотря на то, что в результате российско-украинского конфликта банки столкнулись с определенными препятствиями в проведении операций с корреспондентскими счетами, влияние этого конфликта на операции азербайджанских банков с корреспондентскими счетами б
Финансы
17 октября 2022 г. 19:15
В ЦБА рассказали о влиянии ситуации в Украине на банковскую систему Азербайджана

"Несмотря на то, что в результате российско-украинского конфликта банки столкнулись с определенными препятствиями в проведении операций с корреспондентскими счетами, влияние этого конфликта на операции азербайджанских банков с корреспондентскими счетами было ограниченным".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о финансовой стабильности.

В отчете отмечается, что рост цен на продукты питания и трудности в цепочке поставок, вызванные геополитическими процессами, продолжают повышать уровень глобальной инфляции: "Рост мировых цен на продовольствие усиливает передачу высокой инфляции на внутренние цены через импорт. Рост цен на мировом рынке энергоносителей в результате сложившейся геополитической напряженности положительно сказывается на платежном балансе страны как экспортера нефти и газа. Рост цен на энергоносители и потенциальные возможности роста экспорта газа в Европу могут увеличить экспорт и фискальные доходы в среднесрочной перспективе".

ЦБА подчеркивает, что с февраля 2022 года конфликт между Россией и Украиной влияет на мировую финансовую систему по различным каналам: "Влияние на банковскую систему нашей страны санкций, введенных в связи с конфликтом, до сих пор было ограниченным. В целом потенциальное влияние процессов, вызванных региональной геополитической напряженностью, вызванной этим конфликтом, на устойчивость финансовой системы можно сгруппировать по 5 направлениям. Это нарушение внешнеторговых отношений, рост мировой инфляции, рост цен на мировые энергоносители, трудности в осуществлении банковских операций и риски, которым подвергаются банковские активы".

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Версия на английском языке CBA talks on impact of situation in Ukraine on Azerbaijan’s banking system
Версия на азербайджанском языке AMB: “Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin Azərbaycan banklarına təsiri məhdud olub”

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