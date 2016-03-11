​ЦБА: Распространенное в социальных сетях письмо поддельное

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сделал официальное заявление по поводу письма, распространенного в социальных сетях от имени ЦБА. Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, письмо является поддельным и носит цель вызвать замешательство среди общественности.

"Курс маната по отношению к доллару устанавливается на основе формирования спроса и предложения на валютном рынке в соответствии с объявленным ЦБА режимом плавающего курса", - говорится в информации.

Отметим, что в социальных сетях распространилось якобы адресованное Центробанком коммерческим банкам письмо, в котором ЦБА с 18 марта 2016 года отказывается от политики плавающего курса.