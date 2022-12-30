ЦБА: Расходы бюджета превысят 30% ВВП в следующем году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в следующем году отношение расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 30%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает, что в следующем году отношение расходов государственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) превысит 30%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

ЦБА заявил, что в 2023 году государственный спрос будет играть важную роль в поддержке экономической активности. Реализация стратегии сокращения ненефтяного бюджетного дефицита и долга при сохранении бюджетного правила в следующем году важна с точки зрения обеспечения долгосрочной фискальной стабильности.

Учитывая высокую изменчивость среды деятельности азербайджанской экономики, ЦБА в следующем году будет регулярно обновлять макроэкономические прогнозы по различным сценариям.

В 2023 году мировые цены на основные экспортные товары, макроэкономическая ситуация в странах торговых партнеров, реализация экспортного потенциала ненефтяных товаров и услуг будут основными факторами, влияющими на платежный баланс Азербайджана. Согласно оценкам, в 2023 году ожидается положительное сальдо по счету текущих операций платежного баланса. Диверсификация структуры экспорта ведет к снижению роли цены на нефть, балансирующей текущий счет.