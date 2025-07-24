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В Азербайджане внедрят систему, позволяющую получать зарплату через любой банк

В Азербайджане внедрят систему, позволяющую получать зарплату через любой банк ЦБА работает над внедрением системы, позволяющей получать заработную плату через любой банк
Финансы
24 июля 2025 г. 13:30
В Азербайджане внедрят систему, позволяющую получать зарплату через любой банк

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над внедрением системы, позволяющей гражданам получать заработную плату через любой банк по их выбору.

Как сообщает Report, эта система может быть запущена уже до конца 2025 года.

Информация об этом была предоставлена на встрече председателя ЦБА Талеха Казымова с экономистами-экспертами. Встреча, продлившаяся более трех часов, была посвящена обсуждению денежно-кредитной политики, платежного баланса, цифровых технологий, текущих тенденций в финансовом секторе и планов на будущее.

Особое внимание на встрече было уделено новому финансовому инструменту (хеджированию), разработанному регулятором, и его потенциальному вкладу в экономику Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan may enable salary payments via any bank by late 2025
Версия на азербайджанском языке ФотоBu ilin sonuna qədər Azərbaycanda maaşı istənilən bankdan almaq mümkün ola bilər

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