В Азербайджане внедрят систему, позволяющую получать зарплату через любой банк

ЦБА работает над внедрением системы, позволяющей получать заработную плату через любой банк

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над внедрением системы, позволяющей гражданам получать заработную плату через любой банк по их выбору.

Как сообщает Report, эта система может быть запущена уже до конца 2025 года.

Информация об этом была предоставлена на встрече председателя ЦБА Талеха Казымова с экономистами-экспертами. Встреча, продлившаяся более трех часов, была посвящена обсуждению денежно-кредитной политики, платежного баланса, цифровых технологий, текущих тенденций в финансовом секторе и планов на будущее.

Особое внимание на встрече было уделено новому финансовому инструменту (хеджированию), разработанному регулятором, и его потенциальному вкладу в экономику Азербайджана.