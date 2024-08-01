О нас

ЦБА проводит общественный опрос касательно обновления денежных знаков

ЦБА проводит общественный опрос касательно обновления денежных знаков Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит общественный опрос для определения концепции национальных денежных знаков нового поколения.
Финансы
1 августа 2024 г. 12:28
ЦБА проводит общественный опрос касательно обновления денежных знаков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит общественный опрос для определения концепции национальных денежных знаков нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, посредством опроса планируется не только обновить денежные знаки, отражающие наши национальные ценности, историческое и культурное наследие, но и обеспечить их соответствие современным национальным приоритетам и вызовам. Граждане, участвующие в онлайн-опросе, получают возможность поделиться своими предложениями с ЦБА.

В международной практике обновление денежных знаков осуществляется каждые 10-15 лет, в том числе создание национальных денежных знаков нового поколения.

Так, для участия в опросе по теме концепция национальных денежных знаков нового поколения требуется скачать анкету, заполнить ее и отправить на адрес электронной почты [email protected] до 1 октября текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB yeni nəsil milli pul nişanları ilə bağlı əhalinin fikrini öyrənmək istəyir

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi