ЦБА проводит общественный опрос касательно обновления денежных знаков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит общественный опрос для определения концепции национальных денежных знаков нового поколения.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит общественный опрос для определения концепции национальных денежных знаков нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, посредством опроса планируется не только обновить денежные знаки, отражающие наши национальные ценности, историческое и культурное наследие, но и обеспечить их соответствие современным национальным приоритетам и вызовам. Граждане, участвующие в онлайн-опросе, получают возможность поделиться своими предложениями с ЦБА.

В международной практике обновление денежных знаков осуществляется каждые 10-15 лет, в том числе создание национальных денежных знаков нового поколения.

Так, для участия в опросе по теме концепция национальных денежных знаков нового поколения требуется скачать анкету, заполнить ее и отправить на адрес электронной почты [email protected] до 1 октября текущего года.