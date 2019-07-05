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ЦБА прокомментировал выбор KPMG Audit Azerbaijan аудитором банка

​ЦБА прокомментировал выбор KPMG Audit Azerbaijan аудитором банка
© Report

ООО KPMG Audit Azerbaijan выбран в качестве аудитора Центробанка Азербайджана, а результаты тендера утверждены в соответствии с законом "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в ЦБА, KPMG Audit Azerbaijan действует в соответствии с требованиями Палаты аудиторов и законодательством страны.

По информации, в аудите ЦБА принимают участие представители не только местной компании, но и других международных офисов KPMG, а результаты аудита утверждаются головным офисом.

KPMG Audit Azerbaijan проведет аудит финансовой отчетности ЦБА за 2019-2021 годы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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