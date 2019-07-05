​ЦБА прокомментировал выбор KPMG Audit Azerbaijan аудитором банка

ООО KPMG Audit Azerbaijan выбран в качестве аудитора Центробанка Азербайджана, а результаты тендера утверждены в соответствии с законом "О Центральном банке Азербайджанской Республики".
Как сообщили Report в ЦБА, KPMG Audit Azerbaijan действует в соответствии с требованиями Палаты аудиторов и законодательством страны.
По информации, в аудите ЦБА принимают участие представители не только местной компании, но и других международных офисов KPMG, а результаты аудита утверждаются головным офисом.
KPMG Audit Azerbaijan проведет аудит финансовой отчетности ЦБА за 2019-2021 годы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Vüsal NəbiyevАвтор новости