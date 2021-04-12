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ЦБА прокомментировал ситуацию с новыми денежными знаками

ЦБА прокомментировал ситуацию с новыми денежными знаками Процесс адаптации обновленных купюр запущен 20 октября 2020 года
Финансы
12 апреля 2021 г. 12:48
ЦБА прокомментировал ситуацию с новыми денежными знаками

В последние дни в прессе появилась информация о том, что в платежных терминалах небанковских поставщиков платежных услуг возникают определенные трудности с приемом новых купюр номиналом 1, 5 и 50 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что процесс адаптации обновленных купюр в системах приема наличных денег (банкоматы, платежные терминалы, системы учета и обработки денег и т.д.) запущен 20 октября 2020 года.

Из проведенных ЦБА мониторингов следует, что процесс по большей части завершен. В целях изучения трудностей, связанных с адаптацией обновленных денежных знаков номиналом 1, 5 и 50 манатов в платежных терминалах ряда небанковских поставщиков платежных услуг, ЦБА провел встречу с представителями поставщиков и дал соответствующие рекомендации.

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