ЦБА прогнозирует инфляцию на уровне 2,3% к концу 2018 года

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Денежно-кредитная политика в текущем году была реализована в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 и среднесрочный период Центробанка Азербайджана. Конечной целью денежно-кредитной политики было удержание инфляции в коридоре 6-8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период.

В 2018 году инфляция снижалась более высокими темпами, чем ожидалось, и стабилизировалась на однозначном уровне. Среднегодовая инфляция за первые 11 месяцев 2018 года составила 2,3%. Среднегодовая инфляция во второй половине года была ниже 3%. За 11 месяцев цены на продовольственные товары в среднем изменились на 1,9%, непродовольственные товары - на 2,7%, тарифы на услуги - на 2,6%. За последние 12 месяцев стоимость 23% продуктов, входящих в потребительскую корзину, снизилась, 7% - не изменилась, 62% - возросла не более чем на 5%. Рост цен на 8% продуктов превысил 5%.

Согласно последним прогнозам, к концу 2018 года инфляция составит около 2,3%.