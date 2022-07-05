ЦБА: Профицит счета текущих операций в этом году ожидается на уровне 23-25% ВВП

В этом году валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 297 млн долларов США за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.

В этом году валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 297 млн долларов США за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

"Учитывая низкий спрос на валютном рынке за истекший период, прогнозируется, что в течение следующих двух месяцев ЦБА полностью восстановит валютные резервы в проданном объеме. Кроме того, прогнозируется, что к концу 2022 года профицит счета текущих операций платежного баланса составит 23-25% ВВП",- заявили в ведомстве.