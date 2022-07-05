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ЦБА: Профицит счета текущих операций в этом году ожидается на уровне 23-25% ВВП

ЦБА: Профицит счета текущих операций в этом году ожидается на уровне 23-25% ВВП В этом году валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 297 млн долларов США за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.
Финансы
5 июля 2022 г. 15:24
ЦБА: Профицит счета текущих операций в этом году ожидается на уровне 23-25% ВВП

В этом году валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выросли на 297 млн долларов США за счет покупок с целью поддержания баланса на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

"Учитывая низкий спрос на валютном рынке за истекший период, прогнозируется, что в течение следующих двух месяцев ЦБА полностью восстановит валютные резервы в проданном объеме. Кроме того, прогнозируется, что к концу 2022 года профицит счета текущих операций платежного баланса составит 23-25% ВВП",- заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке CBA: Current account balance may have surplus of 23-25% of GDP
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu il cari əməliyyatlar balansında ÜDM-ə nisbətdə 23-25% profisit ola bilər"

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