ЦБА: Профицит платежного баланса продолжит расти до конца года

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана перешло на гибкую валютную политику в соответствии с новыми экономическими условиями в стране, внешняя торговля сбалансирована, достигнут профицит платежного баланса.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центробанка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев на 2-м Банковском форуме под названием "Адаптация к новому периоду развития банковской системы" в Баку.

По его словам, профицит платежного баланса на данный момент составляет 1,1 млрд долларов, и эта цифра возрастет к концу года: "Это связано с ростом цен на нефть на мировом рынке, сокращением импорта в страну и увеличением экспорта в ненефтяном секторе".

Он также сказал, что в банковском секторе Азербайджана создана высокая ликвидность, и ЦБ продолжает меры по стерилизации, учитывая слабую кредитную активность.

"С начала года количество банков, участвующих в нотных аукционах ЦБА, увеличилось в 5 раз и достигло 20", - сказал Гулиев.