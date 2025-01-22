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ЦБА: Продолжается работа с НБКО, не отвечающими новым требованиям по капиталу

ЦБА: Продолжается работа с НБКО, не отвечающими новым требованиям по капиталу Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает работу с небанковскими кредитными организациями (НБКО), не отвечающими новым требованиям по капиталу.
Финансы
22 января 2025 г. 13:48
ЦБА: Продолжается работа с НБКО, не отвечающими новым требованиям по капиталу

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжает работу с небанковскими кредитными организациями (НБКО), не отвечающими новым требованиям по капиталу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев на сегодняшней пресс-конференции.

"Контроль за соблюдением НБКО новых требований по капиталу продолжается. Мы проводим мониторинг, и по истечении трехмесячного срока, предоставленного на выполнение требований, к организациям, не выполнившим их, будут применены меры в соответствии с законодательством. Мы считаем, что этот срок достаточен для акционеров и учредителей, чтобы принять меры по капитализации. Надеемся, что все НБКО адаптируют свой капитал к новым требованиям. На данный момент говорить о проблемах с капитализацией конкретных НБКО преждевременно", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Yeni kapital tələbinə cavab verməyən BOKT-larla iş davam edir

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