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ЦБА продлил срок участия в специальном режиме регулирования

ЦБА продлил срок участия в специальном режиме регулирования Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продлил срок приема заявок на участие во втором периоде специального режима регулирования, обеспечивающего ограниченное тестирование инновационных финансовых продуктов под его контролем, на 1 месяц - до 15 февраля.
Финансы
16 января 2025 г. 15:21
ЦБА продлил срок участия в специальном режиме регулирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продлил срок приема заявок на участие во втором периоде специального режима регулирования, обеспечивающего ограниченное тестирование инновационных финансовых продуктов под его контролем, на 1 месяц - до 15 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что продукты, соответствующие критериям специального режима регулирования, получат право участвовать в тестировании на основании договора, заключенного с ЦБА.

Для участия в специальном режиме регулирования можно представить документы и информацию, указанные в пункте 4.2 "Правил применения специального режима регулирования", через специальную веб-страницу (sandbox.cbar.az) или в письменной форме.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронному адресу [email protected].

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