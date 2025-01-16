ЦБА продлил срок участия в специальном режиме регулирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продлил срок приема заявок на участие во втором периоде специального режима регулирования, обеспечивающего ограниченное тестирование инновационных финансовых продуктов под его контролем, на 1 месяц - до 15 февраля.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продлил срок приема заявок на участие во втором периоде специального режима регулирования, обеспечивающего ограниченное тестирование инновационных финансовых продуктов под его контролем, на 1 месяц - до 15 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что продукты, соответствующие критериям специального режима регулирования, получат право участвовать в тестировании на основании договора, заключенного с ЦБА.

Для участия в специальном режиме регулирования можно представить документы и информацию, указанные в пункте 4.2 "Правил применения специального режима регулирования", через специальную веб-страницу (sandbox.cbar.az) или в письменной форме.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронному адресу [email protected].