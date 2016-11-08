ЦБА продаст ноты на сумму 75 млн. манатов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, сбор заявок в ходе аукциона состоится с 11:00 по 12:30 в соответствии с торговым регламентом биржи.

Отметим, что на аукцион будет выставлено 750 тыс. нот номиналом 100 манатов. Срок погашения ценных бумаг – 7 декабря 2016 года.

Согласно правилам ЦБА о выпуске, размещении и обращении краткосрочных нот, на аукционе могут принять участие юридические лица, обладающие банковской лицензией. Банки могут присоединиться к аукциону посредством инвестиционных компаний – участниц БФБ. Общее количество заявок от одного банка не должно превышать трех (конкурентные и неконкурентные). В ходе аукциона разрешено принимать неконкурентные заявки объемом не более 20% выпуска нот.